Потерял сознание и впал в кому: что известно о состоянии 15-летнего школьника из Днепра, у которого случился инсульт

Потерял сознание и впал в кому: что известно о состоянии 15-летнего школьника из Днепра, у которого случился инсульт

Известно, что подростка прооперировали, а на дорогостоящую операцию средства собирали неравнодушные граждане.

В Днепре в 15-летнего Влада Щирого случился инсульт. Его транспортировали в состоянии комы в Киев, а там врачи провели сложную и дорогостящую операцию.

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Как чувствует себя 9-классник Влад Щирый, рассказывает "Наш город".

В начале сентября Днепр облетела новость, что ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт. Подростка транспортировали в Киев, где медики установили ему диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическим типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисфер с прорывом мозжечка в желудочковую систему". Чтобы парень жил, ему необходима операция, стоимостью около 200 тысяч гривен.

После огласки истории подростка в СМИ и соцсетях, деньги благодаря неравнодушным гражданам собрали и Влада успешно прооперировали.

На днях мама мальчика сообщила, что ее сын впервые вышел на прогулку.

"Мы уже месяц дома. С Владом каждый день, кроме выходных, занимается педагог. Он учится заново ходить и работать рукой, пока плохо видит, есть страхи упасть. Но мы с ними боремся! Власть постоянно навещают друзья и одноклассники. У него отличная группа поддержки ", — рассказала мама мальчика.

В конце октября женщина с сыном снова будут ехать в Киев на дообследование.

Напомним, что Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в медучреждении Киева.

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