Потерял сознание и впал в кому: в Днепре в 9-классника случился инсульт

Сейчас семья подростка собирает средства на операцию.

В Днепре у 15-летнего мальчика случился инсульт. Он потерял сознание и впал в кому, а сейчас парень находится в медучреждении Киева.

Об этом в соцсети сообщает днепрянка Екатерина Головачева.

Отмечается, что 15-летний Влад Щирый, ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт.

Подростка транспортировали в Киев. Он вышел из комы. Медики поставили парню диагноз — "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическим типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисфер с прорывом мозжечка в желудочковую систему". Сейчас семья парня собирает средства на операцию.

По словам волонтера, для этого нужны 200 тысяч гривен, но таких средств у родителей парня нет, поэтому они выставили на продажу автомобиль и надеются на помощь неравнодушных украинцев.

Напомним, что в г. Лановцы во время футбольного матча, внезапно умер 29-летний футболист.

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