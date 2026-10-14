Потеряла мужа и троих детей из-за удара РФ, а сама погибла в ДТП: в Харьковской области произошла трагедия

Ольга Кривогуб

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В Харьковской области в автокатастрофе погибла Ольга Кривогуб, которая в феврале 2026 года пережила гибель мужчины и троих детей в результате российского удара по Богодухову. После той трагедии женщина родила четвертого ребенка — дочь Екатерину. Девочка также пострадала в аварии и сейчас находится в больнице.

Об этом сообщает «Общественное Харьков».

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Что произошло в аварии на Харьковщине

ДТП произошло 13 октября около 17:00-18:00. По словам главы Нововодолажской общины Александра Есина, Ольга ехала из Новой Водологи в направлении Харькова. Приблизительно в 300 м после выезда из населенного пункта автомобиль съехал с дороги.

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Женщина скончалась в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу.

Ее дочь сначала доставили в медицинское учреждение в Новой Водолаге, а затем перевезли в Харьков. У девочки диагностировали перелом ребра, ушиб легких и ссадины.

По словам директора больницы скорой и неотложной медицинской помощи Харьковского горсовета Евгения Благовещенского, состояние ребенка оценивается как средняя тяжесть.

Родственники погибших предварительно планируют забрать Екатерину к себе. В обществе выясняют, можно ли передать девочку под их опеку.

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Как Ольга Кривогуб потеряла семью из-за российского удара

Напомним, 10 февраля российские военные атаковали «Шахедом» здание семьи в Богодухове. В результате удара погибли муж Ольги Григорий Шикула, их дочь и сыновья-близнецы.

Семья поселилась в этом доме всего за день до атаки. Жилье выбрали поближе в больницу, поскольку Ольга ждала рождения четвертого ребенка.

34-летний Григорий был ветераном войны. Он около года служил на фронте, воевал на Купянском и Запорожском направлениях и потерял ногу.

Несмотря на потерю мужчины и троих детей, Ольга родила дочь 11 марта. Девочку назвали Екатериной.

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Впоследствии при поддержке благотворительного фонда, пожертвований людей и Харьковской областной военной администрации женщина приобрела дом в Новой Водолаге.

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