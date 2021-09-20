Потеряла память и нищенствовала: в Одессе дочь нашла мать, которую 21 год считали пропавшей без вести (видео)

Женщина потеряла память и не могла вспомнить свое прошлое.

Татьяна Присяжная, которая живет в одном из одесских приютов для престарелых, 21 год считалась пропавшей без вести. Много лет до этого она жила на улице — просила милостыню, работала на ромов, а после того, как ее ограбили в переходе и избили, женщина потеряла память и не могла ничего вспомнить из своей прошлой жизни.

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О трагической истории Татьяны и о том, как она два десятилетия нашла свою семью, рассказывает УСИ Online.

Причиной того, что Татьяна Васильевна оказалась на улице, стала семейная ссора. Один из пяти детей женщины, единственный сын, получил тяжелый ожог руки. Медики настаивали на ампутации конечности, но Татьяна Васильевна была уверена, что руку можно спасти, правда, для этого необходимы были немалые средства. Женщине пришлось все продать — она осталась без гроша, но сыну руку спасла. Через некоторое время после этого у нее произошла ссора с детьми, после которой женщина ушла из дома.

"Сын повел себя некорректно. И во мне эта боль накопился, и я сказала — так я ради тебя осталась в одних рваных трусах, ради тебя! И я пошла. В никуда ушла. От боли, от досады, ушла и все... ", — вспоминает Татьяна Васильевна.

После этого женщина стала зарабатывать в переходе — просила деньги у прохожих, работала на цыган. То время вспоминает как худшее в жизни — ее утром привозили на место, а вечером увозили, требуя определенную сумму в день. Однажды она убежала. Стала подрабатывать на вокзале — хотела собрать средства на аренду жилья, а дальше найти работу и начать жизнь заново, но ее избили, деньги забрали, а после избиения она потеряла память.

Так 21 год она скиталась по миру. Последние годы Татьяна Васильевна находится в приюте для бездомных стариков, куда ее забрали с улицы. Специалисты учреждения поработали над восстановлением памяти женщины и отправили запросы о выдаче ей новых документов.

Оказалось, что по старому адресу, где жила женщина, живет одна из дочерей Татьяны. Она была шокирована новостью о том, что мама жива, и в считанные дни собралась и приехала, чтобы забрать мать.

Сама же Татьяна Васильевна признается, что не очень уверена в том, что нужна своим детям, ведь 21 год ее никто не искал.

Дочь женщины Яна рассказывает, что начала искать маму сразу. Только не было тогда ни волонтеров, ни телефонов. Носили заявления в милицию, писали в больнице, звонили в морги, но никакой весточки не получали. В поисках было прожито десять лет. А потом надежда почти угасла.

"Никогда не поворачивался язык сказать, что моя мама умерла, потому что это — неправда. В ту эпоху не было блогеров, не столь было развито телевидение, которое помогло бы найти, и очень быстро. Если бы это произошло два-три года назад, я бы подняла такой шум, я знаю, что бы я делала, но когда проходит год за годом, ты взрослеешь. Мне было 18 лет, я взрослела, я заходила на сайты. Несколько раз писала в "Жди меня" и не получила никакого ответа. Не было телефонов, появились позже, — рассказывает Яна.

Волонтер и глава общественной организации "Новая жизнь" Федор Герасимов рассказывает, что это уникальная история, которая дает надежду: "Благодаря такой истории есть надежда для многих пожилых людей, от которых отказались, или они просто потеряли своих родных и близких, и многие люди ищут их, многие потеряли надежду, и все же есть надежда найти своих родственников".

Татьяну Присяжные дети забрали домой. Там у нее должен состояться разговор с сыном, из-за ссоры с которым женщина 21 год скиталась и была далеко от родных.

Напомним, что в Ковеле Волынской области женщина через суд два года доказывала, что жива. Родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.

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