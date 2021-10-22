Потеряла работу из-за 10 гривен: в Кропивницком строго наказали кондуктора, которая выгнала из автобуса ребенка

Потеряла работу из-за 10 гривен: в Кропивницком строго наказали кондуктора, которая выгнала из автобуса ребенка

Женщина отказалась принять у школьницы надорванные деньги.

В Кропивницком кондуктор автобуса не взяла у девочки разорваны 10 гривен, которыми школьница хотела расплатиться за проезд. За это работницу КП впоследствии уволили.

Об этом на своей странице в соцсети написала мама девочки Марина Левченко.

Так, кондуктор автобуса №130-А высадила из транспортного средства 11-летнюю девочку, которая пыталась расплатиться разорванной купюрой.

"Сегодня дочь по моей просьбе поехала отвозить бабушке лекарство. Первый раз позвонив мне, она сказала, что успешно добралась. Через некоторое время звонит вновь, вся в слезах, сообщает мне, что кондуктор маршрута 130-А высадила ее на следующей остановке. По той причине, что у нее были порванные 10 гривен. Еще и добавила, мол, “когда заклеишь, тогда и будешь давать", — написала женщина.

В КП “Электротранс” ей сообщили, что женщина не имела права высаживать ребенка. С работницей автобуса должны были провести разъяснительную беседу.

Позже стало известно, что кондуктора автобуса уволили. На предприятии она работал два года, имеет троих детей, написало "Суспільне".

Напомним, что в Днепре водители маршруток якобы самовольно ввели "льготное время" для перевозки местных жителей. Исходя из этого, льготным проездом горожане могут воспользоваться с 10:00 до 15:00.

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