Потеряла ребенка и имитировала беременность перед родными: в Житомире женщину обвиняют в убийстве младенца

Потеряла ребенка и имитировала беременность перед родными: в Житомире женщину обвиняют в убийстве младенца

Сейчас правоохранители устанавливают, был ли младенец и куда он подевался.

В Житомире женщина заявила в полицию, что ее 27-летняя дочь родила в одной из больниц города, но ребенок умер. Во время расследования этого дела правоохранители столкнулись с запутанной историей.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Житомирской области.

Вчера, 7 октября, в полицию обратилась жительница Житомира с сообщением о смерти новорожденного ребенка ее 27-летней дочери в одной из больниц города. Во время проверки этого факта правоохранители обнаружили, что указанная женщина в этой больнице не рожала.

Впоследствии выяснилось, что роды у 27-летней житомирянки таки состоялись, но в другой период и за пределами медицинского учреждения. Продолжается дальнейшее установление обстоятельств.

"Во время первоочередной проверки в рамках открытого уголовного производства полицейские Житомирского райуправления провели ряд мероприятий. Так, была назначена комплексная экспертиза по состоянию женщины. По соответствующему заключению специалистов, она действительно имела беременность, которая могла прекратиться месяц-полтора назад", — говорят в полиции .

Сама роженица объяснила, что у нее в августе во время прогулки случился выкидыш. Об этом она боялась рассказать родным (сожителю и матери) и поэтому до последнего имитировала беременность, а потом сообщила им о смерти младенца в больнице якобы во время родов.

Правоохранители установили, что на учете у врача во время беременности женщина не находилась. Сейчас в рамках открытого уголовного производства полицейские проверяют информацию о месте, где женщина оставила пакет, по ее словам, с якобы мертворожденным ребенком.

Предварительная квалификация события — ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Сумской области врача, по которой умерла новорожденный ребенок, приговорили к одному году лишения свободы.

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