Потеряла сознание на уроке физкультуры: в Полтаве умерла 10-летняя школьница

Ребенка госпитализировали прямо из школьного урока в больницу, но спасти девочку, к сожалению, не удалось.

В среду, 15 сентября, в реанимации Детской областной больницы умерла 10-летняя девочка. По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета.

Как сообщили в персс-службе полиции Полтавской области, девочке стало плохо на уроке физкультуры и она потеряла сознание.

Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимировать школьницу и вызвали скорую помощь. Скорая, приехавшая на вызов, госпитализировала ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось.

Обстоятельства и причина смерти ребенка устанавливаются.

По данному факту следователь полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, 15 февраля на Львовщине от воспаления легких умерла 11-летняя школьница Вероника Гащак. Ребенку стало плохо в скорой, поэтому врачи завезли девочку в ближайшую больницу, но через час в реанимации она умерла.

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