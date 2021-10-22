Потеряла сознание от переохлаждения: пенсионерка из Хмельницкой области едва не замерзла в своем доме

Потеряла сознание от переохлаждения: пенсионерка из Хмельницкой области едва не замерзла в своем доме

Соседи заподозрили, что с женщиной что-то плохое.

В поселке Новая Ушица Хмельницкой области в собственном доме от переохлаждения едва не погибла 69-летняя женщина. На помощь пенсионерке вызвали полицию, которая и спасла ее от смерти. Инцидент произошел в четверг, 21 октября.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Каменец-Подольского районного управления полиции.

"В 12:53 на линию "102" поступило сообщение от взволнованных родственников о том, что 69-летняя жительница пгт. Новая Ушица не выходит на связь. Женщина рассказывала вечером соседям, что собиралась утром идти на рынок, но из дома так и не вышла", — говорят в полиции.

Соседи женщины заподозрили что-то неладное, когда заметили горящий с вечера свет и то, что дом был заперт изнутри на ключ.

"Соседи позвонили родственникам, а родственники вызвали на помощь полицейских. По приезду полицейские открыли дом и обнаружили там женщину без сознания", — рассказывают правоохранители.

У женщины были признаки переохлаждения, поэтому полицейские немедленно вызвали скорую и помогли медикам ее транспортировать.

"Сейчас женщину госпитализировали в больницу, где ей оказана необходимая помощь", — подытожили в полиции.

Напомним, в киевском метро полицейская спасла жизнь мужчине, у которого внезапно остановилось сердце.

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