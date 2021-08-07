Потеряла сознание во время празднования: в Черновицкой области на свадьбе умерла женщина

Причины смерти устанавливаются.
В одном из сел бывшего Сторожинецкого района Черновицкой области на свадьбе умерла 47-летняя женщина.
Об этом сообщает promin.cv.ua со ссылкой на полицию Черновицкой области.
По предварительным данным, во время празднования свадьбы 47-летней женщине внезапно стало плохо и она потеряла сознание. Медики, прибывшие на место происшествия не смогли реанимировать женщину и она умерла.
По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении женщины никто не сделал. Причины смерти устанавливаются.
Напомним, в Египте молодая невеста умерла через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.