Потеряла сознание во время празднования: в Черновицкой области на свадьбе умерла женщина

Потеряла сознание во время празднования: в Черновицкой области на свадьбе умерла женщина

Причины смерти устанавливаются.

В одном из сел бывшего Сторожинецкого района Черновицкой области на свадьбе умерла 47-летняя женщина.

Об этом сообщает promin.cv.ua со ссылкой на полицию Черновицкой области.

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По предварительным данным, во время празднования свадьбы 47-летней женщине внезапно стало плохо и она потеряла сознание. Медики, прибывшие на место происшествия не смогли реанимировать женщину и она умерла.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении женщины никто не сделал. Причины смерти устанавливаются.

Напомним, в Египте молодая невеста умерла через час после свадьбы, ее похоронили на следующий день.

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