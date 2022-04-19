Потеряли 75% состава: моряки РФ пишут рапорты об отказе от участия в войне с Украиной

Бригада морпехов имеет большие потери, поэтому желающих воевать в Украине все меньше.
В Украине ВСУ уничтожили 75% 126 отдельной бригаты Черноморского флота РФ.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
По имеющейся в Штабе информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.
"Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что за почти два месяца войны воины отбили у кафиров техники более чем на миллиард долларов. 11 современных беспилотников и вертолет, 27 установок систем залпового огня. Среди них и мощные "Ураганы" и "Смерчи".