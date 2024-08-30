Потеряли гораздо более ценное, чем F-16: что известно о погибшем пилоте "Мунфише"

Вместе с "Джусом" пилот "Мунфиш" лоббировал передачу F-16 Украине. Оба погибли в небе с разницей в год и один день.

Пилотом первого потерянного Украиной истребителя F-16 был Алексей Месь с позывным "Мунфиш". Он погиб во время выполнения боевого задания 26 августа. "Мунфиш" – один из первых украинских военных, овладевших F-16. Вместе с пилотом Андреем Пильщиковым "Джусом" он в США лоббировал предоставление Украине этих истребителей.

Все, что известно об Алексее Месе "Мунфише" – читайте на ТСН.ua.

О гибели Меся при отражении российской ракетно-дроновой атаки сообщили в Воздушном командовании "Запад". Правда, там не уточняли, каким самолетом управлял пилот.

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"Защищая нашу страну, погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свое последнее сражение в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", – говорилось в заявлении ВК "Запад".

В командовании Меся назвали сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, добрым другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны.

29 августа состоялось прощание с "Мунфишем", на которое пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни обычных украинцев. Почитание с неба погибшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией совершили боевые друзья.

Приказом главнокомандующего ВСУ подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

Прощание с пилотом Алексеем Месем/Фото: ПВК "Запад"

Прощание с пилотом Алексеем Месем/Фото: ПВК "Запад"

Кто такой Алексей Месь "Мунфиш" – биография

Алексей Месь родился 20 октября 1993 года в Шепетовке Хмельницкой области.

В детстве юноша прислуживал в местном храме Рождества Богородицы. Всегда мечтал о небе. Образование получил в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Впоследствии Месь проходил военную службу по контракту. Он был причислен к личному составу воинской части на должность командира эскадрильной поддержки – заместителя командира операционной группы.

В сентябре 2022 года пилот был награжден медалью "За военную службу Украине" – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Свой позывной "Мунфиш" ("Рыба-луна") Месь получил из-за одного из курьезных случаев, о чем мужчина предпочитал подробно не рассказывать.

Пилот Алексей Месь Moonfish/Скриншот с видео

"Мунфиш" был одним из первых украинских пилотов, отправившихся в США учиться управлять F-16. В сентябре 2023 года его обучение перешло от кабины симулятора к настоящему самолету F-16. Так, 144-е истребительное крыло Воздушных сил Нацгвардии США сообщало, что пилот с позывным "Мунфиш" проходит обучение на F-16 в Великобритании.

Об учениях украинцев на западных истребителях Месь даже рассказывал в эфире национального телемарафона:

"Я бы сравнил наши самолеты, которые у нас есть на вооружении, с F-16, как перейти с кнопочного телефона на 16-й iPhone".

До того как пересесть на F-16, Месь был командиром эскадрильи украинских истребителей МиГ-29.

В июне 2022 года "Мунфиш" вместе с другим известным украинским пилотом Андреем Пильщиковым с позывным "Джус" (погиб 25 августа 2023 года) лоббировали передачу Украине истребителей F-16. Пилоты ездили в США и встречались с американскими чиновниками, чтобы убедить их разрешить передачу истребителей украинской армии. Для усиления позиции пилотов к ним присоединялся также голливудский актер Шон Пенн.

Пилоты Андрей Пильщиков "Джус" и Алексей Месь Moonfish/Фото из открытых источников

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После того, как Месь и Пильщиков встретились в Вашингтоне с конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером, тот внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США так называемый Ukraine Fighter Pilots Act. Таким образом, стартовала официальная борьба Украины за право применять F-16 в войне с Россией. И только летом 2023 года НАТО разрешило передачу этих истребителей. С этого времени началась и подготовка пилотов.

"Потеряли гораздо больше" – как вспоминают "Мунфиша"

"26 августа во время самой массированной российской атаки мы потеряли не только один из истребителей F-16. Потеряли гораздо больше: в тот день погиб летчик Воздушных Сил Украины Алексей "Мунфиш" Месь, наш земляк, уроженец Шепетовки", – заявил экс-глава Хмельницкой ОВА, советник главы СБУ Сергей Гамалий.

Мать погибшего год назад пилота "Джуса" – Лилия Аверьянова – опубликовала в Facebook фото сына вместе с "Мунфишем". Пилоты были однокурсниками.

"Кадеты Джус и Мунфиш в Харькове. Почивайте с миром", — подписала фото Аверьянова.

Кадеты "Джус" и "Мунфиш"/Скриншот сообщения

Побратимы вспоминают, что Месь был искусным пилотом и отлично выполнил свои первые задачи на F-16, как только они прибыли в Украину в конце июля.

"Мунфиша помню как очень требовательного к себе летчика, человека, который делал свое летное дело и делал его хорошо. Вместе с "Джусом" они были одни из первых и, пожалуй, основных летчиков, которые интересовались и продвигали тему самолетов F-16. Оба знали хорошо английский, это позволяло им быть первыми, кто должен был летать на этих самолетах, оба грезили небом, оба были достойными людьми, а сейчас оба оберегают нас там... на небесах", — рассказал один из побратимов пилотов, сообщает "Голос Америки".

На гибель Меся отреагировал экс-конгрессмен-республиканец и подполковник воздушных сил Нацгвардии в отставке Адам Кинзингер.

"Когда я встретился с украинскими летчиками "Джусом" (слева) и "Мунфишем" (справа), у меня было плохое ощущение, что они не переживут войну. "Джус" погиб в августе 2023 года, "Мунфиш" погиб в понедельник. Они, как бес, боролись за Украину и F-16. Nickel on the grass (вечное уважение воинам – ред.) Слава Украине", – написал Кинзингер в Сети.

Сообщение Адама Кинзингера о "Джусе" и "Мунфише"

Своими воспоминаниями о встрече с Месем поделился также общественный деятель, основатель волонтерского фонда Сергей Притула.

"Сентябрь 2022. Один из военных аэродромов на западе страны. Мы передаем Воздушным Силам "Народные Байракторы". В этот момент на взлетной полосе приземляется истребитель, вернувшийся с боевого вылета. Огромное оживление среди личного состава. Moonfish вернулся! Пока наземный персонал цепляет под крылья бомбы/ракеты для следующего вылета, познакомились, поговорили. Необычайно харизматичный парень с великолепным чувством юмора! Позволил написать маркером на средствах поражения "приветы" для оккупантов", – говорится в сообщении Притулы в Сети.

Сергей Притула и Алексей Месь "Мунфиш"/Фото: телеграмм-канал Сергея Притулы

Он добавил, что больше не пересекался с пилотом, но слышал о нем не раз не только от знакомых в Украине, но и в Вашингтоне в феврале 2024 года.

"Алексей Месь. Moonfish. Гордость Воздушных Сил и Украины. На щите. Вечная память. Вечная благодарность. Самые искренние соболезнования родным!" – резюмировал общественный деятель.

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