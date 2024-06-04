Потеряли конечности на фронте и встретились в реабилитационном центре: история любви ветеранов

Алексей и Анастасия обручились сразу после выписки из клиники.

Ветераны ВСУ Алексей Левченко и Анастасия Савка познакомились во время восстановления после ампутаций в специализированной клинике и влюбились. В день, когда девушку выписывали из реабилитационного центра, любимый встретил ее с букетом роз, встал на одно колено и сделал предложение.

О трогательной истории любви рассказал центр реабилитации, протезирования и реконструктивной хирургии для пострадавших от войны Superhumans.

Клиника опубликовала видео помолвки и сообщила, что пара ветеранов уже готовится к свадьбе.

"Мы познакомились здесь, и с этого началась наша история", – рассказал Алексей.

Анастасия продемонстрировала кольцо и сообщила со счастливой улыбкой, что Алексей сделал ей предложение.

Напомним, военный сделал предложение любимой на вокзале по возвращении с фронта. Воин решил использовать отпуск для лечения, чтобы сделать предложение женщиной, которую знает уже 20 лет.

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