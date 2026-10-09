"Потеряли почти все": РФ прямым ударом уничтожила цех с людьми в большом городе, есть погибшие и раненые

Российская атака / © tsn.ua

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Российские войска нанесли удар по производству украинского бренда одежды MANGELO в Харькове. В результате вражеской атаки погибли и получили ранения сотрудники компании, а цех и оборудование получили масштабные разрушения.

Об этом сообщили на Instagram-странице MANGELO.

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«Несколько дней назад на наше производство в Харькове произошел прилет прямо в наш цех. К сожалению, у нас есть погибшие, есть много раненых. Пострадали люди из нашей команды, руководство, работники производства», — говорится в сообщении.

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Сейчас много сотрудников MANGELO находятся в больницах. Команда рассеяна, ее члены пытаются прийти в себя после трагедии, выяснить состояние коллег и понять, как продолжать жить и работать в новых обстоятельствах.

«Мы потеряли почти все, что имели в производстве. И пока даже не можем точно сказать, сколько товара уничтожено, что удалось сберечь и в каком состоянии остался наш цех», — говорится в заявлении.

В MANGELO заверили, что урегулируют все вопросы, связанные с заказами, оплатами и возвратами средств. Те заказы, которые удастся выполнить, отправят клиентам, а за невыполненные заказы вернут деньги.

Несмотря на пережитую трагедию, команда отмечает, что не собирается прекращать деятельность. В Mangelo планируют возобновить производство, вернуться к работе и продолжить дело.

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«Мы еще не знаем, сколько времени нам понадобится. Не знаем, насколько сложным будет путь восстановления. Но точно знаем одно: мы вернемся», — говорится в заявлении.

Напомним, с утра 9 октября Россия продолжает массированную атаку Украины реактивными и другими типами беспилотников. В общей сложности оккупанты запустили 136 БпЛА, из которых ПВО сбила или подавила 114, однако зафиксировано попадание на восьми локациях и падение обломков на семи. В настоящее время движение вражеских дронов фиксируют в нескольких регионах: в Киевской, Житомирской, Харьковской, Николаевской областях.

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