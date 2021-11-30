Потеряли родных: адвокат семей погибших, которых в Харькове раздавила фура, рассказал подробности ДТП

У водителя такси без отца осталась 9-летняя дочь.

Жена таксиста, автомобиль которого в Харькове раздавил грузовик, рассказала о покойном. Она отметила, что ее муж был ответственным водителем.

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Об этом в Facebook написал адвокат семьи потерпевших Евгений Мельниченко.

Адвокат сообщил, что водитель фуры, из-за которого погибли 49-летняя женщина, ее 3-летняя внучка и водитель такси, находился в состоянии наркотического опьянения. Он сообщил, что ему показалось, что он идет на "зеленый" сигнал светофора.

"Мой муж — хороший отец, мы с ним долго ждали нашей дочери. Он очень ее любил и заботился о ней. Он был ответственным водителем", — передает слова жены покойного таксиста адвокат потерпевших.

У водителя такси без отца осталась 9-летняя дочь.

Евгений Мельниченко добавил, что он также общался и с семьей погибших 49-летней женщины и 3-летней девочки. Женщина, потерявшая в ДТП мать и дочь, вспомнила, что покойная всегда говорила, что "внучка — это ее лучший подарок на день рождения".

Напомним, в Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека. Все они погибли, в том числе и трехлетний ребенок.

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