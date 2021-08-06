Потеряли сознание, когда чистили колодец: под Ивано-Франковском загадочно погибли два человека

Причины трагедии устанавливаются.
В селе Дубивцы Ивано-Франковского района 6 августа в 10:01 два человека, которые чистили колодец внезапно потеряли сознание и не могли самостоятельно выбраться.
Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.
На месте происшествия работали спасатели. Они в аппаратах защиты органов зрения и дыхания с помощью спасательной веревки вытащили людей из колодца. Медики пытались реанимировать пострадавших, однако те умерли.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Черкасской 62-летняя женщина прыгнула в колодец после просмотра новостей.