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Потеряли сознание, когда чистили колодец: под Ивано-Франковском загадочно погибли два человека

Потеряли сознание, когда чистили колодец: под Ивано-Франковском загадочно погибли два человека

pixabay.com

Причины трагедии устанавливаются.

В селе Дубивцы Ивано-Франковского района 6 августа в 10:01 два человека, которые чистили колодец внезапно потеряли сознание и не могли самостоятельно выбраться.

Об этом сообщили в ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На месте происшествия работали спасатели. Они в аппаратах защиты органов зрения и дыхания с помощью спасательной веревки вытащили людей из колодца. Медики пытались реанимировать пострадавших, однако те умерли.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Черкасской 62-летняя женщина прыгнула в колодец после просмотра новостей.

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