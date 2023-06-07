"Потеряли все, что было": жительница Херсона о том, как спасалась от большой воды

Цилинко рассказала, что сегодня утром спасатели на резиновой лодке проехали над ее двухэтажным домом.

Жительница Херсона и волонтер Ольга Цилинко, проживающая в подтопленном микрорайоне Забалка, рассказала, как ей удалось спастись с двумя детьми после подрыва Каховской ГЭС, когда вода стала быстро прибывать.

Об этом она рассказала в комментарии "24 канала".

Также читайте После подрыва Каховской ГЭС большая вода уже угрожает Николаеву: какая ситуация в городе

Цилинко проживала вместе с двумя детьми вблизи реки Кошева, которая является притоком Днепра. Вода прибывала очень быстро. Уже утром пришлось уезжать.

"Мы с двумя детьми потеряли все, что было вообще. Сначала вывозили собак, потом помогли одиноким соседям. Потом в 10 часов начала подступать вода, сбежали сами. Сейчас даже крыш на всех домах не видно. Спасатели уже плавали на лодках над 1-этажными домами. Чтобы вы понимали, насколько поднялся уровень воды", – отметила женщина.

Цилинка отметила, что в районе, где она проживает, нет централизованной канализации, а все пользуются выгребными ямами. Как следствие – фекалии попали в воду. Собеседница издания рассказала, что когда ее близкие вернулись за документами, то в доме уже по грудь была "вода с фекалиями".

"Может быть большая опасность инфекционных вспышек. Лето. Жара. Юг. Поэтому думаю, что об этом тоже надо говорить. Вода же рано или поздно сойдет. Люди начнут возвращаться или будут пытаться что-то спасти. И что их будет ждать? Это нужно объяснить", – предупредила волонтер.

В соцсетях Цилинко добавила, что сегодня утром спасатели на резиновой лодке проехали над ее двухэтажным домом.

Читайте также: