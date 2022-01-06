Потерялся дорогой из леса: на Закарпатье ищут 13-летнего мальчика (фото, приметы)

Мальчик в течение двух дней проживал в домике лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму.

В Закарпатской области полиция разыскивает мальчика, потерявшегося дорогой из леса. 13-летний Богдан Щерба пропал вечером 5 января.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области сегодня, 6 января.

"Вчера, около 21:30, в полицию Рахова поступило сообщение об исчезновении 13-летнего Щербы Богдана, жителя поселка Кобылецкая Поляна. Прибыв по вызову, полицейские выяснили, что мальчик в течение двух дней проживал в домике лесника и помогал 24-летнему соседу заготавливать дрова на зиму", — рассказали правоохранители.

При возвращении из леса домой на подводе ребенок с мужчиной съехали к реке. Стремительный поток воды начал разбивать повозку, в результате чего местные жители оказались в водоеме.

"После этого 24-летний мужчина доплыл до берега, а мальчик исчез в воде. Сначала мужчина пытался самостоятельно разыскать малолетнего, однако когда поиски не дали результатов, обратился к леснику, который и сообщил о происшествии экстренные службы", — говорят в полиции.

Поиски мальчика продолжаются. К поисковой операции задействован весь личный состав Раховского отдела полиции, спасатели, работники лесной охраны и небезразличные граждане.

В течение всей ночи правоохранители прочесывали лесной массив и осматривали водоемы, однако до сих пор ребенка разыскать не удалось.

Приметы пропавшего 13-летнего Богдана Щербы:

рост 140 сантиметров;

волосы светлые короткие;

худощавого телосложения.

Был одет в синюю куртку, красную шапку, спортивные брюки синего цвета и резиновые сапоги.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, немедленно сообщить на линию "102" или в ближайший отдел полиции.

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