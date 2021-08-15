Потерялся на Говерле: шестилетнего мальчика, который более суток бродил в горах, нашли живым

Потерялся на Говерле: шестилетнего мальчика, который более суток бродил в горах, нашли живым

Ребенка заметила группа волонтеров.

Вторые сутки на Прикарпатье искали 6-летнего Алексея Стефанцива, который потерялся во время восхождения на Говерлу. Мальчик поднимался по склону вместе с родными и исчез посреди маршрута. По тревоге сразу подняли сотни поисковиков, к ним присоединились рядовые туристы.

Как сообщили в ГСЧС, сегодня, в 19:27 мальчика нашли. Ребенка заметила группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул. Он был в удовлетворительном состоянии.

"Одна из поисковых групп только по радиосвязи сообщила, что ребенка нашли. Живым. По предварительной информации, это именно Алеша Стефанцив. Но сейчас еще проверяют. Нашли ребенка на горе Большая Косметка, что на границе с Закарпатьем. Сейчас мальчика спускают", — говорится в сообщении.

Алешу искали почти 300 человек, всего в поисковой операции было задействовано почти полсотни. Также приехало новое подкрепление — из полиции.

Спасатели прочесывали огромную территорию — метр за метром, осматривают каждый куст, заросли травы. Потому мальчик маленький — высотой всего один метр 10 см, и его сразу можно не увидеть.

В общем о Алеши не было ничего известно более суток. А в этих краях водятся и змеи, и хищные звери. В полиции не исключали, что они могли напасть на ребенка. Еще одна версия — что мальчика могли похитить.

Для 6-летнего Алексея Сефанцива из Коломыи это была первая поездка в горы. И сразу — на Говерлу. Родители мальчика остались дома.

С бабушкой, старшим братом и тетей с ее семьей Алексей около двух дня отправился из Заросляка. Путешественники выбрали самый легкий — зеленый маршрут — длиной почти 5 км. Ребенок потерялся на первом же километре. Однако родные это поняли 2 часа спустя.

"Я постоянно видела его кепочку. А потом уже не видела. Я думала, он поднимется выше и встретится со всеми. Когда я уже встретилась с дочерью, детьми, оказалось, что его нет", — рассказывает бабушка.

Ранее родители 6-летнего мальчика, который потерялся во время восхождения на Говерлу, рассказали, что ребенок поднималась в сопровождении бабушки, однако из-за большого количества людей мальчик внезапно исчез из поля зрения.

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