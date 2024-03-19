"Потерянная душа" и последствия пропаганды: история вырвавшегося из РФ украинского подростка, но боящегося возвращаться в Украину

Херсонский подросток был вывезен в РФ и использовался в пропагандистских роликах. Парню удалось уехать за границу, но последствия зомбирования, похоже, остались.

Британское новостное агентство Reuters рассказало историю депортированного в РФ украинского подростка Дениса Костева, которого оккупанты использовали в качестве пропаганды и которому все же удалось бежать из России.

Восемнадцатилетний Денис Костев является одним из 4000 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые, по данным Украины, были незаконно вывезены вглубь оккупированных территорий или в РФ после начала полномасштабного вторжения.

Что известно о парне

Детство Костева прошло в приемных семьях и детских домах Херсонской области.

Осенью 2022 года, когда Херсон находился под российской оккупацией, Костеву и пяти другим подросткам, жившим там в детском доме, оккупанты сказали, что вывезут их из города.

После нескольких месяцев в лагерях в оккупированном Крыму подростки оказались в Геническе на захваченной части Херсона. По словам Костева, их поселили в холодные сырые общежития Генического ПТУ.

Пораженный условиями, Костев пожаловался коллаборантам. Но вместо того, чтобы помочь, приехали силовики и начали угрожать парню.

"Они мне угрожали и говорили: мы вас отвезем в лес и просто хорошо побьем. Тебя никто искать не будет, ты сирота", — вспоминает Костев.

Как завербовала ФСБ

В марте 2023 года, примерно через месяц после приезда в Геническ, Костев рассказал, что ему позвонил по телефону местный коллаборант и сказал встретиться с кем-то за пределами колледжа.

Там он увидел двух мужчин с оружием и значками, на которых было написано, что они из Федеральной службы безопасности России (ФСБ). По его словам, мужчины забрали Костева из колледжа и хотели познакомиться с ним. После этого ФСБшники дали Костеву 500 рублей.

В течение следующих недель ФСБшники связались с Костевым, чтобы получить информацию, в частности о возможных местах размещения украинского оружия в Херсоне и именах студентов его колледжа, которые связывались со спецслужбами Украины. Парень уверяет, что конкретные подробности он никогда не сообщал.

Проукраинский подросток стал "звездой" российской пропаганды

Оккупанты сделали из подростка "звезду" российской пропаганды.

Как писало The Wall Street Journal в конце февраля этого года, если в Херсоне уже во время оккупации подросток снимал ролики Tiktok, в которых высмеивал оккупантов и диктатора Путина, откровенно назвав его бранным словом, как и все украинцы. Об этом он также открыто говорил иностранным журналистам на украинском языке.

Денис Костев с другими детьми в начале оккупации дает интервью на украинском языке

Но в Геническе и Москве Денис стал говорить совсем другое.

Скриншот с видео на странице Дениса Костева

24 февраля, в годовщину российского вторжения, вышло видео де Денис на фоне российского флага рассказывал, что мечтает служить в рядах армии РФ.

Денис Костев (справа) дает интервью российским пропагандистам, стоя завернутым в русский флаг. Уже за границей парень признается, что ему просто дали прочесть готовый текст

По его словам, пропагандисты перед интервью предоставили ему сценарий и заставили повторить его на камеру. Он сказал Reuters, что участвовал в видео, потому что чувствовал себя запуганным и одиноким.

Денис Костев в костюме так называемой "юнармии", в которую россияне загоняют украинских подростков и промывают им мозги / Фото: Фото из открытых источников

Контакт с родственниками

В Германии живут бабушка и сводный брат Дениса. В мае прошлого года его крестная Ольга Гуруля пыталась поехать в Геническ, чтобы вернуть крестника к родственникам.

Гуру продержали в Москве трое суток и депортировали, сообщала волонтерская организация Save Ukraine.

Костев сообщил, что сотрудники ФСБ показали ему видео с задержанной женщиной.

"Это обычная украинская женщина, которая ехала на временно оккупированную территорию Украины, чтобы вернуть своего крестника родственникам. Парня ждут бабушка и старший брат, которые по разным причинам не могли поехать самостоятельно. и других нескольких детей, которые хотели вернуться в Украину", – отмечали в Save Ukraine.

ФСБшники, по словам Костева, дали ему указание по телефону сказать сводному брату, что он не намерен покидать Геническ.

"Мне сказали, чтобы я ему передал, что я никуда не ухожу, что я не хочу этого", – сказал подросток.

Связавшаяся с Reuters бабушка Дениса Светлана Панченко подтвердила его рассказ и сказала, что россияне на него давили, чтобы парень сказал, что не хочет ехать.

Костев говорит, что к лету 2023 года покинул Геническ и переехал в Россию, поскольку чувствовал опасность из-за интереса к нему ФСБ. Он тоже начал романтические отношения с девушкой из Москвы и хотел быть рядом с ней.

Выезд из РФ

Но к концу года Денис возобновил контакт со своим сводным братом и стал говорить о поездке в Германию. "Я очень скучал по своей семье", – сказал он.

Костев сказал, что он также "устал от пустых обещаний" чиновников Львово-Беловой (военная преступница, подозреваемая МКС в Гааге в незаконной депортации украинских детей), предлагавших ему места в престижных университетах России и другие стимулы, но ничего не выполнили.

Костев покинул Россию в феврале. К тому времени ему было уже 18 лет. Он лишился своих старых SIM-карт, пытаясь избежать электронной слежки российских властей, и пересек белорусскую границу.

Когда он пытался въехать в Германию, чтобы встретиться с родственниками, ему было отказано. Потому Денис остался в Польше.

Пресс-секретарь Save Ukraine Ольга Ерохина в комментарии изданию подтвердила его рассказ о поездке.

Последствия враждебного зомбирования не проходят бесследно

По словам пресс-секретаря Save Ukraine, Костев имеет последствия пророссийской пропаганды, влияние которой он был подвергнут, и все еще повторял некоторые кремлевские нарративы о войне.

В своем интервью Reuters Костев говорил, что якобы Киев затягивает войну своим отказом от мирных переговоров, и что украинские войска взорвали Каховскую ГЭС – оба пункта, как известно, ложь.

В то же время он отрицал, что ему промыли мозги. Он сказал, что пришел к своим мыслям самостоятельно. Денис также выразил благодарность "добрым россиянам", которые, по его словам, помогли ему.

Подросток заявил журналистам Reuters, что не планирует возвращаться в Украину, потому что там некоторые видят в нем "коллаборациониста и пропагандиста".

Журналистам другого издания, WSJ, он рассказывает об "инсценировании в Буче" и о Мариуполе, который "бомбили украинцы". Собеседники не понимают, что бы это могло означать: действительно ли на него подействовала российская пропаганда и он не может прийти в себя, или будет действовать в Европе в пользу ФСБ.

На вопрос, чувствует ли он украинца или россиянина, он ответил: "Я – потерянная душа".

Владимир Сагайдак, директор херсонского Центра социально-психологической реабилитации детей, который следит за своими питомцами, в одном из интервью говорил, что Денис был одним из самых перспективных его учеников.

Кремль похищает украинских детей, чтобы готовить из них янычар

Напомним, что эксперты выявили новые доказательства принудительной депортации детей в Россию.

Там Кремль зомбирует детей с оккупированных территорий и делает из них будущее "пушечное мясо".

Так, из оккупированной Донетчины и Запорожья захватчики вывезли украинских подростков в Пензу для прохождения так называемых "военно-патриотических собраний".

Еще раньше россияне вывезли в "военную академию" в Костроме (РФ) старшеклассников с оккупированных территорий Луганской области. В июле 280 детей вывезли с оккупированных территорий в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.

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