"Потерянные" туристы из-за поребрика: сколько россиян незаконно находятся в аннексированном Крыму

По разным оценкам экспертов, в аннексированном Крыму незаконно находятся от 500 до 800 тыс. россиян.

Также она добавила, что пока неизвестно, какой статус после освобождения от россиян получит Крым.

Об этом сообщила представитель президента в Крыму Тамила Ташева во время брифинга 25 августа.

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"Мы подробно не прописывали в этом плане (стратегии деоккупации Крыма — ред.) вопросы гражданства и прав граждан РФ, приехавших на территорию полуострова и находящихся там незаконно. От 500 до 800 тысяч из них (россиян – ред.) некоторые эксперты называют такие цифры", – отметила Ташева.

Заметим, что август в аннексированном РФ Крыму оказался очень неспокойным. Только в течение последних недель в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошел "хлопок".

Напомним, в ходе второго саммита Крымской платформы украинский президент Владимир Зеленский заверил, что незаконно захваченный россиянами Крым после деоккупации вместе с Украиной станет частью Евросоюза.

Тезисы Зеленского на Крымской платформе

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