Украина
159
1 мин

Потерявший на фронте брата военный устроил "минирование", чтобы город вспомнил о войне

Военный «заминировал» кинодворец в Ровно из-за веселья у портретов павших Героев.

Дмитрий Гулийчук
Портреты погибших Героев в Киеве. Фото "Ровно 1"

Портреты погибших Героев в Киеве. Фото «Ровно 1» / © "Рівне 1"

В Ровно военный «заминировал» кинодворец, потому что ему не понравилось, что на площади перед кинотеатром, где расположены портреты павших Героев, веселились люди.

Об этом сообщает местное издание Rivne.media.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Военный, будучи под хмельком, сообщил о заминировании кинотеатра «Украина».

На место выехали сотрудники полиции и другие дежурные группы. Однако информация о заминировании оказалась ложной.

На суде мужчина признал свою вину полностью. Военный объяснил, что ему показалось, что незнакомые люди неправильно вели себя и веселились рядом с аллеей с портретами павших Героев.

Мужчина рассказал, что на войне погиб его брат-близнец. Поэтому веселье в военное время мужчина считает несправедливостью. Поэтому решил позвонить на линию 102 и сообщить о заминировании кинодворца. При этом назвал свою фамилию и имя. До приезда полиции мужчина находился на месте, сидел на скамейке.

Судья признал обвиняемого виновным и присудил ему 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Ранее в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня, родной брат которого погиб на фронте.

159
