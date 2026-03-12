ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2897
Время на прочтение
1 мин

Потолок дома пробило насквозь: РФ ударила по большому областному центру, слышны повторные взрывы (фото, видео)

Николаев находится под атакой российских "Шахедов".

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Россияне днем 12 марта атаковали Николаев «Шахедами». Работала ПВО, есть последствия.

Об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы публикуют кадры следа в небе, который, вероятно, образовался в результате сбития враждебной цели.

Кроме того, обломки российского дрона повредили один из приветливых домов. Потолок там – пробило насквозь.

Кадры последствий обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Николаев. Чудом без пострадавших», – написал он.

Напомним, вечером 9 марта российский дрон типа Shahed-131/136 попал в объект транспортной инфраструктуры в Снегиревской общине Николаевской области. Инцидент произошел в Баштанском районе. Предварительно люди не пострадали. В целом силы ПВО над регионом сбили или подавили четыре ударных беспилотника и имитаторские дроны.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
2897
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie