Потолок дома пробило насквозь: РФ ударила по большому областному центру, слышны повторные взрывы (фото, видео)
Николаев находится под атакой российских "Шахедов".
Россияне днем 12 марта атаковали Николаев «Шахедами». Работала ПВО, есть последствия.
Об этом сообщают местные СМИ.
Очевидцы публикуют кадры следа в небе, который, вероятно, образовался в результате сбития враждебной цели.
Кроме того, обломки российского дрона повредили один из приветливых домов. Потолок там – пробило насквозь.
Кадры последствий обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Николаев. Чудом без пострадавших», – написал он.
Напомним, вечером 9 марта российский дрон типа Shahed-131/136 попал в объект транспортной инфраструктуры в Снегиревской общине Николаевской области. Инцидент произошел в Баштанском районе. Предварительно люди не пострадали. В целом силы ПВО над регионом сбили или подавили четыре ударных беспилотника и имитаторские дроны.