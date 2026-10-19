"Потолок на меня упал": женщина из Днепра рассказала, как сын спас ее из-под завалов

Жительница Днепра Валентина, чей дом частично разрушен во время атаки

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Во время атаки по Днепру 19 октября вражеский удар разрушил часть частного дома местной жительницы Валентины. Женщина оказалась под завалами собственного дома, однако ее спас сын.

Об этом сообщило «Суспильне Днипро».

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Валентина рассказала, что во время атаки спала. Женщина услышала свист и гул, а вскоре на нее обрушились потолок и обломки.

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«Вот видите, где „прилетело“. Соседний сарай, и это моя половина. Сережа, сын, пришел, вытаскивал, а то потолок на меня упал. Так бы задавил, а так лежала на боку, целая, все целое», — рассказала жительница Днепра.

По словам Валентины, после начала атаки она пыталась самостоятельно освободить пространство для дыхания. Вскоре ее сын Сергей пришел на помощь и вытащил женщину из-под завалов.

«Слышу свист, гул. К стенке было, к спинке дивана место. Я прогреблась, чтобы дышать было чем. А потом Сережа, самый младший, пришел, меня раскопал и оттуда вытаскивал. Ну, разбросал все и вытащил. Пришла к ним боссая. Одели, обули меня там. Вот это больше всего мне досталось», — рассказала жительница Днепра.

Напомним, 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру, повредив частные жилые дома. В результате атаки пострадала 84-летняя женщина, которую госпитализировали. По предварительной информации, под завалами поврежденных домов могут находиться заблокированные люди, на месте работают экстренные службы.

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