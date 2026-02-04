"Потолок упал в комнату": жители Одессы рассказали, как чудом пережили страшный удар РФ

Обстрел Одессы 4 февраля

В Одессе во время ночных обстрелов пострадал двухэтажный дом в Пересыпском районе. Там соседи и спасатели вытаскивали людей из-под завалов. Жители рассказали о моменте взрыва и последствиях.

Об этом пишет «Думская».

Ночной обстрел Одессы: что пережили люди

Елена вспоминает, что не услышала сигнал воздушной тревоги и очнулась, когда на нее обрушилось перекрытие. Ее спасли соседи.

«Меня засыпало, я вскочила. Поднялись ребята и вытащили меня. Мебель осталась, а потолок упал. Меня спасло только то, что это был угол», — говорит женщина.

Другая жительница Инна добавила, что во время тревоги обычно прячется в коридоре между двумя стенами. В ту ночь ее квартира подверглась разрушениям.

«Слышали прямо над головой, что он летит и падает. Это было понятно. Конечно, взрыв, и все посыпалось, стекло полетело, пыль в доме. Я поняла, что "прилет". И только стояла и смотрела, стоит ли дом… Потолок упал», — рассказала женщина.

Переехавшая в Одессу вместе с семьей переселенка из Торецка Наталья вспоминает свои ощущения.

«Было страшно, очень страшно. Мы это уже пережили вторично: там тоже обрушилась крыша. Приехали сюда — и снова», — рассказала она.

Весь двор в Пересыпском районе засыпан обломками и сгоревшими автомобилями. На месте работают коммунальщики, ликвидируя последствия обстрела, развернут «Пункт незламности» для пострадавших.

Ранее мы писали о том, что Россия нанесла ночной удар по жилым кварталам Одессы. Серьезно повреждены дома, объект критической инфраструктуры, административное и производственное здание предприятия. Вспыхнули пожары, есть потерпевшие.

Известно о разрушении в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.

На месте работают следователи и чрезвычайники, документируя разрушения и помогая эвакуированным. Часть районов осталась без света и коммунальных услуг.