- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 270
- Время на прочтение
- 2 мин
"Потолок упал в комнату": жители Одессы рассказали, как чудом пережили страшный удар РФ
В Одессе ночью 4 февраля обстрелом РФ разрушена двухэтажка. Жители рассказали, как чудом спаслись.
В Одессе во время ночных обстрелов пострадал двухэтажный дом в Пересыпском районе. Там соседи и спасатели вытаскивали людей из-под завалов. Жители рассказали о моменте взрыва и последствиях.
Об этом пишет «Думская».
Ночной обстрел Одессы: что пережили люди
Елена вспоминает, что не услышала сигнал воздушной тревоги и очнулась, когда на нее обрушилось перекрытие. Ее спасли соседи.
«Меня засыпало, я вскочила. Поднялись ребята и вытащили меня. Мебель осталась, а потолок упал. Меня спасло только то, что это был угол», — говорит женщина.
Другая жительница Инна добавила, что во время тревоги обычно прячется в коридоре между двумя стенами. В ту ночь ее квартира подверглась разрушениям.
«Слышали прямо над головой, что он летит и падает. Это было понятно. Конечно, взрыв, и все посыпалось, стекло полетело, пыль в доме. Я поняла, что "прилет". И только стояла и смотрела, стоит ли дом… Потолок упал», — рассказала женщина.
Переехавшая в Одессу вместе с семьей переселенка из Торецка Наталья вспоминает свои ощущения.
«Было страшно, очень страшно. Мы это уже пережили вторично: там тоже обрушилась крыша. Приехали сюда — и снова», — рассказала она.
Весь двор в Пересыпском районе засыпан обломками и сгоревшими автомобилями. На месте работают коммунальщики, ликвидируя последствия обстрела, развернут «Пункт незламности» для пострадавших.
Ранее мы писали о том, что Россия нанесла ночной удар по жилым кварталам Одессы. Серьезно повреждены дома, объект критической инфраструктуры, административное и производственное здание предприятия. Вспыхнули пожары, есть потерпевшие.
Известно о разрушении в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском.
На месте работают следователи и чрезвычайники, документируя разрушения и помогая эвакуированным. Часть районов осталась без света и коммунальных услуг.