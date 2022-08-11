"Потом увидела дочь, ее разорванное тело": мама 4-летней Лизы из Винницы рассказала, как погиб ее ребенок

Ее мама переживает боль утраты и впервые после трагедии смогла побывать на месте гибели ее ребенка и рассказать о страшном дне.

Об этом она написала в своем Инстаграм.

Женщина рассказала, что посетила место в Виннице, где вражеская ракета унесла жизнь ее ребенка, а также вспомнила каждую секунду в момент взрыва.

"Помню, как услышала громкий гул, подумала это точно не самолет. Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета – чрезвычайно большая. Казалось, она пару метров над головой. Увидела, как падает в сторону Дома офицеров, поэтому я стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка... Это была даже не секунда, а гораздо меньше... Я очень сильно держала коляску вместе с Лизой, согнулась, ее голова была у моей... Дальше сильный взрыв и дрожь земли. Мы не упали. Тогда я совсем не чувствовала боли, только мертвая тишина вокруг... Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второй взрыв, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала. Затем увидела свою любимую дочь, ее разорванное тело", — написала Ирина Дмитриева.

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Она добавила, что сначала бегала, искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски, а потом села и начала кричать и почувствовала сильную боль, а потом увидела, как на землю льется кровь.

"Мозг отказывался верить... Эта страшная картина крутится перед глазами снова и снова", — написала Ирина.

Напомним, около 11:00 14 июля стало известно об обстреле Винницы. Именно в этот момент по всей Украине звучала воздушная тревога. Россияне разбомбили здание с офисными помещениями. В гражданское сооружение попало три ракеты российских преступников.

На месте трагедии погибла 4-летняя девочка Лиза, которая была в коляске.

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