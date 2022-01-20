"Потом в Украину": расследователи установили маршрут и место назначения военных России

"Потом в Украину": расследователи установили маршрут и место назначения военных России

По их данным, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале.

Вооруженные силы РФ, которые перебрасываются по железной дороге из регионов Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 км от Черниговской области и в 90 км от Киевщины.

Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода и CIT.

В расследовании журналисты пообщались в соцсетях с родственниками военных, которые якобы отправляются на учебу в Беларусь. Радио Свобода и независимые исследователи Conflict Intelligence Team сопоставили данные по комментариям и сведениям, полученным из переписки с их авторами, с другими свидетельствами отправки российских военных подразделений, найденных ранее в открытых источниках.

Журналисты-расследователи установили, что только часть войск и техники России, прибывающих на учебу в Беларусь, курсируют на указанные полигоны, другая остановилась вблизи украинско-российской границы. По их данным, возможное нападение РФ на Украину может произойти в январе-феврале.

Куда "едут российские военные"

Родные и сами военные в комментариях сами публиковали, куда направляются. В частности, сообщили, что:

"в командировку";

"на учебу".

"в Белоруссию";

"в Украине";

"на украинскую границу".

Какие российские военные подразделения направляются в Украину

Расследователи узнали об отправке "на запад" военных:

5-й отдельной танковой бригады,

64-й мотострелковой бригады,

14-й отдельной гвардейской инженерной бригады,

114-й гвардейский мотострелковый полк, дислоцированный в Уссурийске и членов военной полиции, спецназ.

Тихоокеанский флот ВМФ России привлек 155-ю отдельную бригаду морской пехоты к опрокидыванию с востока на запад.

Относительно переброски авиации с Дальнего Востока в украинские или белорусские границы — пока официального подтверждения исследователи не нашли.

"Это говорит о том, что по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной опрокидывают значительную часть личного состава, а не только технику – и что перебрасываемые подразделения могут задержаться в Беларуси и/или западе России сравнительно длительный срок. ", – говорится в материале расследования.

Отметим, по оценке разведки, возможное вторжение РФ в Украину может произойти в январе-феврале. Сейчас Кремль стягивает свои войска и технику в трех направлениях: на границе Украины, России и Беларуси.

Напомним, в Белоруссию на совместные военные учения начали прибывать подразделения российской армии. Тем временем в соцсетях публикуют новые спутниковые снимки дислокации российских войск на границах с Украиной вблизи поселка Климова в Брянской области.

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