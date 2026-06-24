"Потому что безобразничают": детей не пустили в укрытие во время ударов баллистикой

В Полтаве в профессиональном колледже предпринимательства и ресторанного бизнеса не хотели пускать в укрытие детей

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В Полтаве во время вражеской атаки баллистикой 20 июня подростков отказывались пускать в убежище профессионального колледжа предпринимательства и ресторанного бизнеса. Охранница объяснила это тем, что дети якобы шумят в укрытии, поэтому должны приходить только с родителями.

Об этом рассказала мама одного из ребят Ольга Клименко, сообщает «Суспильне».

Детей не пустили в убежище в Полтаве — подробности

По словам Клименко, во время ракетного удара по Полтаве 20 июня ее сын вместе с другом не смог сразу попасть в ближайшее убежище.

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«Когда возникает угроза и Полтава уже покрывается густым дымом, детей не пускают в укрытие. Мой ребёнок гуляет здесь, в этом районе. Ему уже 15 лет, он уже понимает, что в случае угрозы нужно где-то спрятаться. Когда дети испугались, когда это действительно серьёзная угроза, происходят взрывы, потом пишут о новых ракетах, и дети испугались, в панике прибежали сюда, чтобы спрятаться в укрытие, а им говорят: «Нельзя», — рассказала местная жительница.

Клименко отметила, что эта ситуация её задела, и, по мнению женщины, так быть не должно. Особенно остро она отреагировала на то, что это касается детей, назвав это «красным флажком» и добавив, что любая мама не осталась бы равнодушной.

По словам Клименко, в конце концов детей всё-таки впустили в убежище, но только после того, как за них заступилась случайная прохожая.

«Проходившая мимо женщина заметила, что детей не пускают в укрытие. И она заступилась за них. Она вступила в конфликт, начала ругаться с дежурным или сторожем — кто там отвечает — и их всё-таки впустили в укрытие. И я всё это тоже понимаю, что бывают разные люди. Кто-то туда приходит просто посидеть. Но дети туда пришли не просто посидеть», — добавила жительница Полтавы.

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Почему детей не пустили в укрытие — объяснение охраны

В колледже объяснили, почему сложилась такая ситуация.

«Прозвучала тревога. Мы вышли вместе с нашим сотрудником, выскочили сюда, к двери, чтобы посмотреть, что же это такое. Вышли на улицу, смотрим — бегут два мальчика и две девочки. Прибежали и спрашивают: „У вас есть укрытие?“ „Есть“. И они же вышли к нам сюда, а я говорю: „Мальчики, вы одни?“ А они: „Да, одни“. «А нам, — говорю я, — не разрешают, чтобы дети были одни. Мы вас сегодня пропустим, а дальше, — говорю я, — вы должны приходить с родителями». Вот и всё», — рассказала дежурная охранница колледжа Любовь Сабинина.

Она отметила, что дворник забрал двух мальчиков и двух девочек и отвел их в укрытие. С момента объявления тревоги прошло 10 минут, после чего дети спустились в безопасное место. Примерно через полчаса они вернулись обратно.

По словам охранницы, ранее в убежище уже происходили инциденты с участием детей, нарушавших порядок.

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«Говорю: «Вы должны приходить с родителями, потому что у нас там произошел инцидент, мальчики наделали дел». Потому что они же там так себя ведут: и курят, и открыли дверь, начали там разгуливать повсюду», — пояснила Сабинина.

В свою очередь Клименко отмечает: присутствие взрослых, безусловно, важно, однако в критический момент на первом месте должна стоять безопасность детей.

«Кто-то из взрослых должен быть рядом, если здесь разрешено находиться людям, а значит, кто-то должен это контролировать. И ещё интересно, что важнее — огнетушитель или какое-то там одеяло — чем жизнь ребёнка», — отметила женщина.

Убежище, в которое в Полтаве не хотели впускать детей

Заявление колледжа об инциденте с укрытием

Исполняющий обязанности директора колледжа Владимир Степанов заверил, что никаких указаний не допускать детей без родителей не существует. По его словам, убежище функционирует с 2022 года ежедневно, открыто для всех жителей и рассчитано на 135 человек.

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«Любовь Михайловна сказала, чтобы они не шумели. А такого распоряжения — не пускать — быть не может вообще. Их допустили. Они пришли, их сразу же провели, усадили, включили свет. И надо отдать должное нашим сторожам, что они и весной, и летом, и зимой сидят у открытых дверей, и ночью тоже, и пропускают всех: детей, взрослых, малышей, родителей, они сбегаются», — рассказал Степанов.

Пока что Клименко не обращалась с жалобами или официальными заявлениями, однако надеется, что в дальнейшем детей будут беспрепятственно допускать в укрытия во время воздушных тревог.

Напомним, вечером 20 июня российские войска нанесли ракетный удар по Полтаве, в результате чего были ранены девять человек: четверо детей и пятеро взрослых. Все пострадавшие были госпитализированы.

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