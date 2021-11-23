"Потому что хорошие дороги": городской голова Харькова объяснил большое количество ДТП в городе

"Потому что хорошие дороги": городской голова Харькова объяснил большое количество ДТП в городе

По мнению Терехова, из-за хороших дорог водители часто ускоряются и нарушают ПДД.

В Харькове новоизбранный мэр Игорь Терехов высказал мнение, что большое количество ДТП в городе происходит из-за того, что в Харькове хорошие дороги.

Об этом он сказал на выездном заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР в Харькове вчера, 22 ноября, отвечая на вопросы нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки, сообщает "Суспільне".

"Вы задаете вопрос: "Апочему так много ДТП?" Если честно, хоть это непопулярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие", — ответил Игорь Терехов.

Харьковский городской голова также добавил, что в горсовет поступает куча обращений от горожан по установлению "лежачих полицейских" на отремонтированных дорогах.

Кроме этого Терехов также предложил перебросить в Харьков патрульных из других областей Украины, потому что "сегодня многие патрульные, которые находятся в Харькове, знают тех, которые так ездят, и не останавливают их".

Напомним, что в Харькове работники патрульной полиции массово увольняются с работы. Об этом рассказала начальник патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.