Потоп на юго-востоке Украины: по затопленным улицам плавали на лодках

В Днепре произошел обвал на Набережной, а в Крыму погиб парень, которого смыло потоком воды.

Проливные дожди наделали много бед в юго-восточных регионах Украины. Больше всего от стихии пострадали Днепропетровская и Херсонская области, а также оккупированный Крым. Об этом говорится в выпуске ТСН.19: 30.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине в результате шквального ветра, сопровождавшего ливни, были обесточены 70 населенных пунктов. А в областном центре большая вода вызвала подтопления и разрушения.

Прошлой ночью ливень в Днепре ударил с такой силой, что уже через 15 минут машины плыли даже центральными проспектами. Под утро по затопленным улицам люди передвигались на лодках. А в частном секторе в низменных районах Днепра затопило домовладения.

"Этой ночью в доме воды было по щиколотку. С урожаем на огороде уже попрощался ", — жаловался журналисту местный житель Игорь.

Всего в Днепре подтопленными остаются 55 домов и более сотни домовладений.

Чтобы откачивать воду из помещений, на помощь спасателям Днепра прибыли коллеги из Новомосковска и Каменского.

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Проливные дожди стали причиной уже третьего за полтора недели обвала на Набережной. Почти стометровый участок обрушилась в реку после ночного ливня. Пешеходную зону на Набережной временно перекрыли для движения.

"Сами подпорные стенки в хорошем состоянии. Произошел обвал той гранитной плитки, которая была облицовочной ", — прокомментировал инцидент заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Всего же, по оценкам чиновников, восстанавливать надо около километра Набережной. Но масштабные работы смогут начать только когда прекратятся дожди, которые льют чуть ли не ежедневно.

Крым

После мощного ливня в Ялте две местные реки вышли из берегов. Бурные потоки сносили и переворачивали автомобили, ломали деревья и разрушали подпорные стенки.

В городе остановился весь общественный транспорт. В дома жителей оккупированного города прекратили подавать воду и свет. В центре началась эвакуация.

Не обошлось без человеческих жертв. 26-летний парень погиб, когда его смыло потоком воды. Медицинской помощи в результате стихии требовали еще восемь жителей Ялты.

Херсонская область

В Херсоне во время ливня начала протекать крыша поликлиники. Обильный дождь лил из щелей в бетонных перекрытиях. Стеклянные плафоны на потолке наполнялись водой и падали.

Медики, как могли, спасали оборудование. Воду собирали в ведра и емкости, но с такими потоками дождя бороться было бесполезно.

Дождевой водой затопило два этажа — теперь они не работают, света в поликлинике тоже нет.

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