Потоп в Измаиле: местный житель устроил феерический заплыв перед зданием горсовета (видео)

Из-за ливней город стоит в воде.

В Измаиле Одесской области сильная ливень затопил улицы города, вода местами стоит выше колен. Местные жители находят в этом позитив.

Видео ныряния в воду перед зданием горсовета в соцсети выложил блогер Владислав Далаков.

"Если море не идет к нам — мы идем к нему", — подписал он свой ролик.

На кадрах видно, как мужчина заходит в воду, чем дальше, тем глубже, и в конце концов ныряет и проплывает под водой несколько метров. Все это происходит перед зданием горсовета.

Напомним, что в Днепре местные жители передвигаются по улицам на лодках. Из-за дождя, который накрыл областной центр, затопленными оказались 47 домов и дворов.

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