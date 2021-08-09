Потоп в Кирилловке: водители после непогоды устроили соревнования в преодолении луж (видео)

Отдыхающие во время непогоды развлекают себя, как могут.

В Кирилловке после наводнения, которое принесли сильные ливни, туристы устроили необычные "соревнования": автомобилисты соревновались в преодолении... лужи.

Видео "соревнований" пользователи опубликовали в социальных сетях.

На ролике видно как водители поочередно пересекают глубокую лужу, после чего "коллегия судей", которая сидит напротив, выставляет автомобилистам оценки.

"Пять баллов, пять баллов", — прокомментировали "судьи" езду одного из водителей.

Отметим, что Запорожскую область на выходных накрыла непогода. В частности, ливни затопили Кирилловку. Воду спасателям приходилось откачивать при помощи специнструментов.

Новости Украины: в Кирилловке водители соревновались в преодолении лужи

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