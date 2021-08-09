Потоп в Кирилловке: водители после непогоды устроили соревнования в преодолении луж (видео)

Отдыхающие во время непогоды развлекают себя, как могут.
В Кирилловке после наводнения, которое принесли сильные ливни, туристы устроили необычные "соревнования": автомобилисты соревновались в преодолении... лужи.
Видео "соревнований" пользователи опубликовали в социальных сетях.
На ролике видно как водители поочередно пересекают глубокую лужу, после чего "коллегия судей", которая сидит напротив, выставляет автомобилистам оценки.
"Пять баллов, пять баллов", — прокомментировали "судьи" езду одного из водителей.
Отметим, что Запорожскую область на выходных накрыла непогода. В частности, ливни затопили Кирилловку. Воду спасателям приходилось откачивать при помощи специнструментов.