Потоп в Кропивницкому: на некоторых дорогах ограничено движение из-за непогоды

Потоп в Кропивницкому: на некоторых дорогах ограничено движение из-за непогоды

Полиция призывает граждан быть внимательными.

В связи с непогодой на некоторых дорогах Кропивницкого ограничено дорожное движение.

Об этом информирует патрульная полиция Кировоградской области в Facebook.

Перечень улиц, где затруднен и ограничен движение: список

на улице Жадова высокий уровень воды — проезд затруднен;

улица Вокзальная, так называемая "первая арка": высокий уровень воды — проезд ограничен;

на отрезке пути "село Первозвановка-поселок Горное" упало дерево и преградило дорогу — проезд ограничен;

Потоп у Кропивницькому (7 фото)

перекресток улиц Кропивницкого и Преображенской: в результате непогоды на проезжую часть упало дерево — проезд ограничен;

перекресток улиц Садовой и Парижской Коммуны: упало дерево на проезжую часть, на дороге оборванные электропровода — проезд ограничен;

у дома № 109 на Бобринецкому пути упало дерево на проезжую часть — проезд ограничен;

у дома № 48 на улице Пушкина течение вымыло на дорогу бетонную плиту — движение затруднено;

на улице Большой Пермской неподалеку административного здания упало дерево на проезжую часть.

"Призываем граждан быть максимально внимательными. Ни в коем случае не трогайте оборванные кабели руками. По возможности на время непогоды воздержитесь от поездок", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В Китае из-за наводнения разрушена плотина : в регионе объявлена чрезвычайная ситуация

: в регионе объявлена чрезвычайная ситуация Атака стихии: в Китае из-за затопления метро погибли 12 человек

Новости Украины: мужчина спас испуганного пса от непогоды

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку