Потоп в Кропивницкому: на некоторых дорогах ограничено движение из-за непогоды

Полиция призывает граждан быть внимательными.
В связи с непогодой на некоторых дорогах Кропивницкого ограничено дорожное движение.
Об этом информирует патрульная полиция Кировоградской области в Facebook.
Перечень улиц, где затруднен и ограничен движение: список
- на улице Жадова высокий уровень воды — проезд затруднен;
- улица Вокзальная, так называемая "первая арка": высокий уровень воды — проезд ограничен;
- на отрезке пути "село Первозвановка-поселок Горное" упало дерево и преградило дорогу — проезд ограничен;
- перекресток улиц Кропивницкого и Преображенской: в результате непогоды на проезжую часть упало дерево — проезд ограничен;
- перекресток улиц Садовой и Парижской Коммуны: упало дерево на проезжую часть, на дороге оборванные электропровода — проезд ограничен;
- у дома № 109 на Бобринецкому пути упало дерево на проезжую часть — проезд ограничен;
- у дома № 48 на улице Пушкина течение вымыло на дорогу бетонную плиту — движение затруднено;
- на улице Большой Пермской неподалеку административного здания упало дерево на проезжую часть.
"Призываем граждан быть максимально внимательными. Ни в коем случае не трогайте оборванные кабели руками. По возможности на время непогоды воздержитесь от поездок", — говорится в сообщении.
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