Потоп в Крыму: в аннексированной Ялте один из пропавших без вести нашли живым

"Власти" Ялты сообщили о том, что найден мужчина.

Один из числившихся пропавшим без вести после подтопления в оккупированной Ялте нашли живым.

Об этом заявил "председатель горсовета" Константин Шимановский, — пишет "Интерфакс".

"Найден мужчина, живой, хорошая новость", — сказал он.

Ранее сообщалось об одном погибшем, 43 травмированных и двоих пропавших - женщине и мужчине.

В одном из районов Ялты река вышла из берегов и затапливает многоквартирные дома на улицах Кривошты и Вергасова. Жителям первых этажей предлагают эвакуацию.

Заметим, что количество эвакуированных жителей Ялты с мест подтопления превысило 600 человек, 50 из них — дети. Без газоснабжения в городе остаются 719 абонентов. В то же время горожанам начали восстанавливать подачу воды и электричества.

Потоп в Ялте стал сильнейшим за столетие — выпало более 135 миллиметров осадков (при месячной норме 42 мм). Последний раз столь сильно Ялта страдала от затопления в 1922 году, когда выпало более 190 миллиметров осадков.

Как сообщалось, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.

Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщалось о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города. 70 крокодилов оказались на свободе.

Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.

Новости Украины: в Ялте полностью затопило крокодиляриум, несколько рептилий могли убежать

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