Потоп в Крыму: в Ялте заявили, что жителей могут эвакуировать

"Администрация" оккупантов еще не решила, как действовать в ситуации.

"Голова" так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко сообщила, что ситуация в городе и в поселке Кореиз после потопа достаточно сложная, а люди могут начать эвакуировать.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

По словам Павленко, сотрудники МЧС РФ и администрации оккупантов обходят дома. Но там констатируют, что вода из затопленных районов пока не идет.

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"Если будет нужно — будем эвакуировать людей", — написала она.

Как сообщалось, утром в пятницу, 18 июня, в оккупированном Крыму вслед за Керчью затопило Ялту. По 11:00 в городе выпало более 90 миллиметров осадков. Потоки воды буквально сносили автомобили и людей.

Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.

В ночь на четверг в восточных районах оккупированного Крыма выпало почти две месячные нормы осадков. На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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