Потоп в Николаеве: под воду ушло не менее 20 машин, среди них Audi Q7, Land Cruiser і Prado

Глубокое озеро на улице образовалось в результате сильного ливня.

Сегодня, 14 июня, в Николаеве продолжает бушевать непогода. В центре города "утонули" не менее двух десятков автомобилей.

Традиционно оказался затопленным район бывшего завода "Дормашина", сообщает novosti-n.org.

Ливневая не справилась с дождевым потоком, и на углу с ул. Гражданской образовалось озеро, глубина которого местами достигала около 1,5 метра. .

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В результате оказались затопленными около двух десятков автомобилей, среди которых есть и внедорожники: Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Prado.

Владельцы иномарок уже подсчитывают убытки.

Ранее сообщалось, что во Львове непогода повалила деревья и затопила дом.

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