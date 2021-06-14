Потоп в Николаеве: под воду ушло не менее 20 машин, среди них Audi Q7, Land Cruiser і Prado

Глубокое озеро на улице образовалось в результате сильного ливня.
Сегодня, 14 июня, в Николаеве продолжает бушевать непогода. В центре города "утонули" не менее двух десятков автомобилей.
Традиционно оказался затопленным район бывшего завода "Дормашина", сообщает novosti-n.org.
Ливневая не справилась с дождевым потоком, и на углу с ул. Гражданской образовалось озеро, глубина которого местами достигала около 1,5 метра. .
В результате оказались затопленными около двух десятков автомобилей, среди которых есть и внедорожники: Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Prado.
Владельцы иномарок уже подсчитывают убытки.
Ранее сообщалось, что во Львове непогода повалила деревья и затопила дом.