Потоп в Одессе: из-за ливня в воде застряла маршрутка — пассажиры выходили из нее вплавь (видео)

Пассажирам маршрутки пришлось чуть ли не вплавь добираться "берега".
В Одессе прошел сильный ливень, который затопил улицы города. Сильная вода остановила и затопила машины, которые вовремя не смогли добраться до безопасного места.
В Сети показали затопленную маршрутку на улице Черноморского Казачества в Одессе.
"146 маршрутка с людьми утонула, эвакуацию проводили МЧСники", — подписали видео авторы.
На кадрах видно, как маршрутное такси из-за ливня застряло посреди улицы. Уровень воды поднялся чуть ли не до половины маршрутки. Пассажиры, которые пытались переждать непогоду, оказались в ловушке. Поэтому им пришлось буквально вплавь выбираться из транспортного средства.
Воды на улице было по пояс. Рядом с маршруткой затопило легковые авто.
Напомним, что вследствие ночного ливня в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за первый час ливня выпало 31 мм осадков. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.