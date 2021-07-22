Потоп в Одессе: из-за ливня в воде застряла маршрутка — пассажиры выходили из нее вплавь (видео)

Пассажирам маршрутки пришлось чуть ли не вплавь добираться "берега".

В Одессе прошел сильный ливень, который затопил улицы города. Сильная вода остановила и затопила машины, которые вовремя не смогли добраться до безопасного места.

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В Сети показали затопленную маршрутку на улице Черноморского Казачества в Одессе.

"146 маршрутка с людьми утонула, эвакуацию проводили МЧСники", — подписали видео авторы.

На кадрах видно, как маршрутное такси из-за ливня застряло посреди улицы. Уровень воды поднялся чуть ли не до половины маршрутки. Пассажиры, которые пытались переждать непогоду, оказались в ловушке. Поэтому им пришлось буквально вплавь выбираться из транспортного средства.

Воды на улице было по пояс. Рядом с маршруткой затопило легковые авто.

В Одессе из-за высокой воды затопило маршрутку с пассажирами

Напомним, что вследствие ночного ливня в Одессе затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за первый час ливня выпало 31 мм осадков. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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