Потоп в Одессе: спасатели достали из затопленного дома двоих пенсионеров и 4-летнего ребенка

Потоп в Одессе: спасатели достали из затопленного дома двоих пенсионеров и 4-летнего ребенка

В результате непогоды в Одессе подтопило 38 частных домов.

В Одессе ночью буквально за час выпало более 30 сантиметров осадков, а под воду ушли целые улицы — в частности, знаменитые Дерибасовская и Французский бульвар.

О том, какая ситуация на сейчас сообщает журналистка ТСН из Одессы Елена Черняева.

По ее словам, по приблизительным подсчетам, в городе затопило четыре десятка домов. Эвакуированы двадцать человек.

Ночью в частном секторе Одессы эвакуировали людей из затопленных домов, в том числе около 2:00 спасатели извлекли и вывезли двоих больных пенсионеров и четырехлетнего ребенка. Их забрали в больницу, чтобы временно приютить. Остальные семьи и их соседи остались дома. Одна из жительниц ждала утра, потому что ночью не могли в затопленном доме без электричества собрать и вынести документы.

"Мама после инсульта, папа с болезнью Альцгеймера. Папа был заблокирован в спальне, маму посадили на стол", — рассказывает жительница затопленного дома Наталья Коханская.

Сейчас здесь стоят полностью затопленными два двора. Уровень воды в домах и усадьбах — где-то полтора метра. Растерянные люди стоят у домов - без вещей, без пищи, без одежды. Стихия их оставила без всего.

"Холодильник, стиральная машина, все кровати испортились, подняло весь ламинат, все продукты в холодильнике залило водой", — Игорь Галайда, хозяин затопленного дома.

Непогода нанесла ущерб и горожанам, и городу в целом. Движение в нескольких районах вообще остановился. На стоянках и в подземных паркингах затоплены сотни машин. ИзСуворовского района города сейчас можно проехать только по объездной дороге, в районе Пересыпи затопило мост, машины там проехать вообще не могут. Как результат — огромный район города практически оказался отрезанным. Потому на объездной дороге огромная пробка. Те же смельчаки, которые попытались преодолеть водную преграду, потерпели неудачу. Водитель маршрутки пытался проехать через воду и в конце концов спасателям пришлось извлекать пассажиров из салона и переправлять их на сушу.

В результате непогоды в Одессе повалило три десятка деревьев и подтопило 38 частных домов. Сейчас дерева распиливают и убирают, чтобы разблокировать проезд. Воду из усадеб обещают откачивать помпами.

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Напомним, что в Одессе прошел сильный ливень, который затопил улицы города. Вода остановила и затопила машины, которые вовремя не смогли добраться до безопасного места.

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