Потоп в Одессе унес жизни семьи из 5 человек: что известно о погибших

Последствия потопа в Одессе

Семья из 5 человек, погибших во время непогоды в Одессе, переселилась в этот город только в прошлом году. Соседи говорят, что все они были очень порядочными людьми.

Об этом сообщает «Суспільне».

Соседка Вера уточнила, что погибшие были переселенцами из Украинки. Семья поселилась в цокольном помещении дома, во время ливня дома были все — двое мужчин, две женщины и девочка в возрасте около 8 лет.

«Пять человек, они очень порядочные люди… Им все подходило, потому что и котел у них был, и стиральная машинка, и кухня, и холодная-горячая вода», — рассказала соседка.

По словам местных жителей, вода во время ливня начала прибывать внезапно и быстро поднялась до уровня второго этажа.

Сосед Виктор вспоминал, что вода поднялась примерно на четыре метра за 15 минут.

«Это очень быстро. Как дамбу прорвало или что… Самое глубокое было где-то 5,5 или 6 метров», — сказал он.

Соседи говорят, что погибшие не убежали с водяной ловушки, потому что не смогли открыть дверь, которую заклинило.

Как сообщалось ранее, во вторник, 30 сентября, в Одессе выпало рекордное количество осадков, что более чем вдвое превышает месячную норму. За сутки выпало 94 мм осадков, что составляет 224% месячной нормы. Причиной этого был не только локальный циклон, но и климатические изменения, которые усиливают интенсивность дождей в регионе.

Мощный ливень, который накрыл город, полностью парализовал городскую инфраструктуру, оставив улицы затопленными. Вечером в Одессе интенсивные ливни вызвали масштабные подтопления — сотни машин оказались прямо в воде, движение транспорта местами пришлось перекрывать.

Также во время потопа маршрутка провалилась под землю, вероятно, размытую теплотрассу.

Напомним, жертвами непогоды в Одессе в целом стали 10 человек. Более 1000 человек обратились за помощью из-за подтопления, падения деревьев, отключения электроэнергии и значительного ущерба имуществу.