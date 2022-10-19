Потопите российские корабли или надавайте оплеух Путину: топ видеоигр о войне в Украине

Украинцы находят все новые и новые способы борьбы со стрессом в тяжелой ситуации, которой для каждого из нас является война. Потопить российский военный корабль, сжечь Москву или стать на несколько часов главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным – все это возможно благодаря играм о войне в Украине. Читайте о топ-десяти в материале ТСН.ua.

Большинство игр о войне в Украине также помогают собрать средства для поддержки украинской армии и распространяют правдивую информацию о преступлениях россиян.

Putinist Slayer

Игра Putinist Slayer

Putinist Slayer или Истребитель путинистов – игра, которая точно понравится тем, кто ненавидит врагов демократии и свободы. Вы можете дать сдачи кремлевским пропагандистам, политикам и военным.

Разработал игру коллектив Bunker 22, который совсем не сдерживал свою фантазию, когда создавал модели разнообразного оружия. Можно использовать "коктейли Молотова" и Байрактары, плазму или лазеры, а еще в игре есть космическая армия трактористов. Так что фантазии точно есть где развернуться.

Игра Putinist Slayer доступна только на сервисе Steam, но разработчики планируют вскоре выпустить ее также на Google Play Market и в App Store. Все доходы от игры уходят в поддержку ВСУ.

Ukraine War Stories

Игра Ukraine War Stories

Игра вышла 18 октября 2022 года на сервисе Steam. Она полностью бесплатна, а разработала ее украинская студия Starni Games. В игре изображены первые месяцы войны.

Все сцены основаны на реальных событиях, а также описаны по словам очевидцев (обычных гражданских людей), оказавшихся во временной оккупации в Буче, Гостомеле и Мариуполе.

Рассказы об обычных людях, чьи судьбы были разбиты нападением русской армии. Ужасы первых дней войны, надежды, переживания. Игра особенно зацепит тех, кто был в начале войны в горячих точках или неподалеку от них. Хотя разработчики и задались целью, прежде всего, донести месседж миру, не дать забыть об украинской проблеме людям за пределами нашей страны, но игра имеет высокую ценность и для украинцев - она ​​поможет вспомнить и больше не забывать о начале героического сопротивления и тех людях, которых мы потеряли.

Задача игрока – выжить и вырваться из лап российских окупантов вместе со своей семьей. Для изображения интерфейса студия использовала реальные фотографии, сделанные в указанных городах.

Монетизация игры, по словам основателей, их не интересует. Они создали ее, чтобы рассказать миру обо всех ужасах войны в Украине.

Обновление игры Geopolitical Simulator 4

Обновление игры Geopolitical Simulator 4

Седьмое обновление игры Geopolitical Simulator 4 (децентрализованного геополитического симулятора) называется Power & revolution 2022 edition. Вы можете попробовать себя в качестве главы любого государства или стать лидером оппозиции.

Разработчики Eversim добавили в 2022 году и версию о полномасштабной войне в Украине. Можно выбрать игру за Украину или сыграть за одного из членов НАТО.

Загрузить игру вместе с обновлением можно на сервисе Steam.

Glory to the Heroes

Игра Glory to the Heroes только готовится к релизу, который запланирован на конец 2022 года на сервисе Steam. Все доходы от игры разработчики обещают отдать на нужды ВСУ.

Как анонсируют создатели, игроков ждут масштабные многопользовательские битвы с разными типами войск (артиллерия, пехота, беспилотники, реактивная техника и т.д.).

Russian warship, go f**k yourself

Игра Russian warship, go f**k yourself

Эта мини игра была создана двумя украинскими подростками из детской студии Martian Teapots. Игру можно скачать на их официальном сайте.

Хоть игра и выглядит достаточно простой, но ее сюжет сразу привлекает внимание к мужеству украинских воинов и войны в Украине. Перед игроком стоит одна единственная задача – потопить как можно больше кораблей РФ.

Фермери крадуть танки

Игра Фермери крадуть танки

Онлайн игра об Украине и полномасштабной войне Фермери крадуть танки – это еще одна мини игра, основанная на сюжете о том, как украинский фермер украл российский танк.

Задача игрока – отбуксировать как можно больше российской техники на склад. Однако нужно сохранять бдительность, потому что противник будет обстреливать ваши позиции.

Игра завершается тогда, когда игрок потеряет три "жизни". На странице игры также есть ссылки, куда можно донатить средства на нужды ВСУ и гуманитарной помощи.

Дати ляпаса Путіну

Игра Дати ляпаса Путіну

Онлайн игра о войне в Украине "Дати ляпаса Путіну", которая дает возможность надавать Путину оплеух цветком подсолнечника. Задача игрока – проверить, сколько пощечин он может надавать кремлевскому диктатору за одну минуту.

Для большего удобства команда Native Games Studio рекомендует играть игру на мобильном устройстве. А также на странице есть ссылки, где вы можете прочесть, как помочь Украине в войне.

Чернобаївка

Игра Чернобаївка

Если вы хотите виртуально показать российским войскам дорогу в сторону "русского военного корабля", можете попробовать онлайн игру о войне в Украине "Чернобаївка". Она доступна только на Android.

Главная задача игрока – бороться с оккупантами. При этом можно использовать разные типы оружия.

Игра бесплатная. Как сообщают сами разработчики, она была создана, чтобы поднять настроение украинцам в трудные времена.

Ukraine Defense Force Tactics

Игра Ukraine Defense Force Tactics

Пошаговая стратегия, в которой вы руководите героической обороной Украины под осадой мерзкой российской силы Z. Главная задача игры – перехитрить бесконечный поток врагов, используя комбинированную тактику пехоты и бронетехники, чтобы выжить, несмотря ни на что.

Ссылка на игру Ukraine Defense Force Tactics на сервисе Steam.

Разработчик Spacewalkers обещает, что все полученные за игру средства будут переданы на нужды украинской армии.

Битва за Україну

Игра Битва за Україну

Главная особенность игры "Битва за Україну" в том, что она начинается с текущей даты и примерного расположения сил ВСУ.

Игрок может попробовать себя в роли главнокомандующего Валерия Залужного, ведь должен атаковать противника, перемещая украинские войска по территории государства, чтобы оккупанты как можно быстрее отступили за наши границы.

Игра онлайн, то есть ее можно играть в браузере. А еще здесь можно смотреть обучающие видео по военному делу и донатить на ВСУ.

Бонус: Tile Cities

Игра Tile Cities

Эта игра от украинского разработчика yevhen8 (известного по игре Остров) не имеет отношения к войне, но достаточно хорошо снимает стресс. Это неудивительно, девелопер работал над ней во время эвакуации.

Ссылка на игру Tile Cities на сервисе Steam.