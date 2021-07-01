Потопы, поваленные деревья и поврежденные дома: что стихия наделала в Украине

Потопы, поваленные деревья и поврежденные дома: что стихия наделала в Украине

В результате непогоды сотни населенных пунктов остались без света.

Более 300 населенных пунктов все еще обесточены из-за непогоды в Украине. Больше всего от мощных дождей и шквального ветра страдают в центре и на западе страны.

Об этом сообщили в ТСН.Ранок 1 июля.

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Во Львове второй раз за неделю ливень превратил дороги в реки.

Город понемногу оправляется от непогоды, которая бушевала накануне. Из-за ливня останавливались машины, потому что вода достигала едва ли не по окна машин. Также затопило несколько улиц в городе, подтоплены подъезды и магазины.

"Бригады работают, разрезают деревья, открываем ливнеприемники, чтобы вода стекала. Работать ремонтные бригады будут и в субботу, и в воскресенье, если в этом будет необходимость", — заверила Ирина Маруняк, заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Львова.

А ураган был такой силы, что повалил 700 деревьев. Они крушили припаркованные машины и блокировали проезжую часть. Шквальный ветер срывал крыши и обрушивал фасады домов. Из-за повреждения сетей прекратил курсировать электротранспорт. Всю ночь работали коммунальщики. Расчищали дороги от поваленных деревьев, электросети тоже удалось восстановить, транспорт курсирует.

Напомним, пять дней назад Львов уже заливало дождем. Тогда вода тоже залила улицы, а ураган повалил около двух сотен деревьев.

Непогода уже третий день бушует в сразу в нескольких регионах.

Новости Украины: во Львове во второй раз за неделю ливень превратил дороги в реки

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