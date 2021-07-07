Потратил на билет 10 гривен: в Днепре мужчина выиграл в лотерею более двух миллионов гривен

Потратил на билет 10 гривен: в Днепре мужчина выиграл в лотерею более двух миллионов гривен

Это уже не первый выигрыш крупной суммы в лотерею в этом году: в марте еще один игрок обогатился на 33 млн гривен.

В Днепре мужчина купил лотерейный билет и выиграл более двух миллионов гривен. Выигрышный купон местному жителю обошелся в 10 гривен.

Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в Украинской национальной лотереи.

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Мужчина за день до подведения итогов розыгрыша купил в одном из платежных терминалов билет, в котором указал числа 12, 16, 27, 35 и 38. Впоследствии оказалось, что местный житель угадал все пять номеров и выиграл 2,4 гривен.

"Кстати, это первый случай, когда джекпот срывают, купив билет через платежный терминал. Ранее максимальные выигрыши получали игроки, которые покупали билеты через интернет или в пунктах продажи", — рассказали в Украинской национальной лотереи.

Там также отметили, что в феврале этого года обогатиться повезло и жителю Запорожья, который выиграл 1,6 млн гривен. А в марте уже другой игрок забрал в УНЛ 33 млн гривен.

Напомним, что в Лондоне парень "принес в жертву дьяволу" двух сестер ради выигрыша в лотерее.

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