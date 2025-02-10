Потребление электроэнергии растет: будут ли отключать свет у граждан

Сегодня, 10 февраля, были введены ограничения для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных приборов одновременно", — призывают в компании.

Потребление электроэнергии растет

По данным "Укрэнерго", сегодня по состоянию на 7:30 уровень потребления был на 1,9% выше, чем в то же время в предыдущий рабочий день.

"Вчера, 9 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 8,6% выше, чем максимум в предыдущее воскресенье – 2 февраля. Причина таких ощутимых изменений – существенное снижение температуры воздуха по сравнению с предыдущей неделей", – подчеркнули энергетики.

В ведомстве напомнили: сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Для сбалансирования энергосистемы сегодня с 06:00 до 21:00 применяются ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются. Однако есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии в течение суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. По возможности — перенесите пользование мощной техникой на ночные часы", — констатировали в "Укрэнерго".

В то же время следует помнить, что ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

Напомним, в Украине возможны аварийные отключения света из-за пришедшего в Украину похолодания. В некоторых регионах температура воздуха может опуститься до -14 градусов.

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