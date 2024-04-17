Потребление электроэнергии стремительно растет: "Укрэнерго" обратилось с важным заявлением

В "Укрэнерго" призывают украинцев с 19:00 до 22:00 "умно" потреблять электроэнергию.

Из-за похолодания и облачной погоды потребление элетроэнергии стремительно растет – на 6,5% больше аналогичного показателя 15 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Из-за похолодания и облачной погоды потребление стремительно растет. Сегодня утром его уровень на 6,5% больше аналогичного показателя вчера. Для того чтобы покрыть такой рост нужно дополнительно включить 3-4 блока на тепловых электростанциях. Но сейчас такой возможности нет — тепловые электростанции является одной из основных целей ракетных ударов россиян. Вчера суточный максимум потребления был около 21:00.Он почти на 2% превысил максимальное потребление в понедельник 15 апреля", - сообщают энергетики

В "Укрэнерго" призывают украинцев с 19:00 до 22:00 ограничить пользование мощными энергоемкими приборами.

"Вчера, 16 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии — имелся дефицит. Для поддержки баланса в энергосистеме "Укрэнерго" с 20:00 до 22:00 привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии и Румынии общим объемом 400 МВТ*ч", — отметили в компании.

Также, по данным энергетиков, к утру из-за дождя и шквального ветра без света полностью и частично остаются около 17 населенных пунктов в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Остаются обесточенными 107 потребителей в Запорожской области. Ремонтные бригады работают над питанием потребитель

"На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. Работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах. На атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания", — добавили в компании.

Напомним, по данным ДТЭК, сейчас в энергетике самая сложная ситуация с начала войны.

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