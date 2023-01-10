Потребление электроэнергии в Украине повысилось: во многих областях применяли аварийные отключения

В отдельных регионах из-за порывистого ветра также есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

По состоянию на 10.00 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось, поэтому во многих областях из-за превышения лимитов применяются аварийные отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что потребление повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также возросло потребление промышленностью и бизнесом, что является привычным для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Как добавили в "Укрэнерго", в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий. Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

Атака РФ на энергосистему Украины

Напомним, что в октябре прошлого года Россия прибегла к ракетному террору украинцев. Так, по состоянию на январь 2023 года враг совершил уже 11 массированных обстрелов Украины. Большинство ракет были направлены на энергетические инфраструктурные объекты, чтобы оставить мирных людей зимой без света, отопления и воды. В результате этих обстрелов, а также атак иранскими дронами-камикадзе ситуация в энергосистеме значительно усложнилась, во всех регионах начали выключать свет. Выключение электроэнергии продолжается до сих пор.

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