Потребление электроэнергии в Украине растет: в "Укрэнерго" рассказали, как помочь энергосистеме во время жары

Почему рост даже на 3% значителен для энергосистемы.

В Украине, в частности, 17 июля из-за жары в вечерние часы потребление электроэнергии выросло на 3%. Состояние энергосистемы за вчерашний день сравнили с самым жарким днем на прошлой неделе. Одновременно включенные кондиционеры и мощные приборы создали значительную нагрузку энергосистемы.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго" 18 июля.

Также там объяснили, почему рост на 3% значителен для энергосистемы.

"Для того чтобы покрыть растущее потребление нужно задействовать дополнительную мощность, которая эквивалентна работе нескольких тепловых энергоблоков", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что в стране нет ни одной большой тепловой электростанции, которая бы не получила повреждений во время российской террористической компании. Включать в работу дополнительные энергоблоки сейчас сложно. На электростанциях и сетях постоянные восстановительные работы.

Как помочь энергосистеме во время жары

Понимаем, что летом все желают прохлады и комфорта. Мы не просим полностью выключить кондиционеры и страдать от жары. Но уменьшение их использования с 16.00 до 23.00 помогут поддержать стабильную и сбалансированную работу находящейся в процессе восстановления энергосистемы.

Добавим, что энергетики по-прежнему призывали экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы пик. Следующая зима у нас будет не менее сложной, чем предыдущая. Украинская энергосистема продолжает оставаться приоритетной целью для террористических атак россиян.

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