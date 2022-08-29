Потребление газа в Украине зимой будет меньше на 40%

Минэнерго Украины прогнозирует снижение потребления газа в следующем отопительном сезоне.
Министерство энергетики прогнозирует, что потребление газа во время отопительного сезона 2022/23 уменьшится на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) по сравнению с прошлым – до 11,7 млрд куб. м.
Об этом сообщил заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
"Сейчас правительство ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона. При различных сценариях такая потребность составляет около 3-4,9 млрд куб. м", — отметил он.
Железняк также сообщил, что Верховной Раде в ближайшее время снова будет предложено проголосовать за направление кредита от Канады в размере почти $350 млн на закупку природного газа.
Напомним, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предупредил, что украинцев ждет самая холодная зима за последние десятилетия, температура в квартирах будет ниже нормы на 4 градуса.
Читайте также:
- Подготовка к холодам: в Ахтырке восстанавливают разрушенную ТЭЦ и устанавливают водогрейные котлы
- Самый сложный в истории независимой Украины: Шмыгаль рассказал о главном риске
- Власти Киева об отопительном сезоне: эта зима для горожан должна стать проверкой возможности хранения тепла