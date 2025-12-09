Аварийные отключения действуют: в "Укрэнерго" объяснили, почему графики света не работают

Энергетика Украины / © Министерство энергетики и угольной промышлености

В результате очередной массированной ночной атаки России на энергетическую инфраструктуру "Укрэнерго" вынужденно применило аварийные отключения потребителей в ряде областей. При этом утром зафиксирован рост потребления электроэнергии, что затрудняет ситуацию.

Компания в очередной раз призывает граждан к максимальной экономии и переносу мощных приборов на ночные часы — после 23:00.

Враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.

На утро обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где разрешается ситуация безопасности.

Из-за сложной ситуации, вызванной российскими обстрелами, утром 9 декабря в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были вынужденно применены аварийные отключения. Обнародованные графики в этих регионах пока не действуют.

"Укрэнерго" фиксирует негативную тенденцию к росту потребления, что оказывает давление на поврежденную систему:

Сегодня, 9 декабря, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 7,9% выше, чем в то же время в предыдущий день.

В результате восьми массированных атак с начала года, во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления. Это касается графиков ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса, а также почасовых отключений в объеме от 1,5 до 4 очередей для бытовых потребителей.

Компания отмечает, что экономное энергопотребление критически необходимо и будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных обесточений.

"Сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Ранее в компании ДТЭК объяснили причины длительных отключений до 16 часов.