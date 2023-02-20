Потребление увеличивается, однако дефицит электроэнергии не прогнозируется – "Укрэнерго"

В Украине по состоянию на понедельник, 20 февраля, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, пока отключение света не прогнозируется.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В энергосистеме работают все виды электростанций. Лимиты потребления в области не приводились из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций из возобновляемых источников энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Пока они работают уже утром, частично покрывают утренний пик потребления. Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране", — говорится в сообщении.

Энергетики продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Повреждения там сложные и масштабные.

Напомним, 18 февраля Россия в очередной раз совершила ракетную атаку по Украине. По данным ДТЭК, экстренные отключения света были введены в Киеве, Киевской, Одесской Днепропетровской Сумской, Черкасской Кировоградской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

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