Потребовал телефон и ударил в шею: в Каменском мужчина устроил резню

Потребовал телефон и ударил в шею: в Каменском мужчина устроил резню

Пострадавший выжил благодаря своевременной помощи.

В Каменском Днепропетровской области пьяный мужчина ударил незнакомого гражданина ножом в шею из-за того, что хотел украсть его смартфон.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, происшествие случилось еще в октябре этого года недалеко от железнодорожного вокзала. Там мужчина распивал спиртное с ранее незнакомым гражданином. В какой-то момент он решил завладеть мобильным телефоном “приятеля” и потребовал отдать ему смартфон. Кода владелец гаджета отказался, тот достал нож и ударил им мужчину в шею.

Спасти пострадавшего удалось лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Впоследствии стражи порядка задержали и отдали под суд подозреваемого в совершении преступления.

"При процессуальном руководстве Каменской окружной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения и покушении на убийство", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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