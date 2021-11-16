Потребовал телефон и ударил в шею: в Каменском мужчина устроил резню

Пострадавший выжил благодаря своевременной помощи.
В Каменском Днепропетровской области пьяный мужчина ударил незнакомого гражданина ножом в шею из-за того, что хотел украсть его смартфон.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, происшествие случилось еще в октябре этого года недалеко от железнодорожного вокзала. Там мужчина распивал спиртное с ранее незнакомым гражданином. В какой-то момент он решил завладеть мобильным телефоном “приятеля” и потребовал отдать ему смартфон. Кода владелец гаджета отказался, тот достал нож и ударил им мужчину в шею.
Спасти пострадавшего удалось лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Впоследствии стражи порядка задержали и отдали под суд подозреваемого в совершении преступления.
"При процессуальном руководстве Каменской окружной прокуратуры местному жителю сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения и покушении на убийство", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
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