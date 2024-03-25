Потребуются года: глава "Укргидроэнерго" о сроках восстановления ДнепроГЭС после атаки РФ

По его словам, "ДнепроГЭС" выведена на долгое время, а энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.

В результате российской ракетной атаки Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье не работает и выведена из строя на долгое время.

Об этом рассказал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, передает "Суспільне".

"Мы уже понимаем, что "ДнепроГЭС" выведена на долгое время... Это будут нужные годы, это не дни и не месяцы. Потому что больше шести ракет только прилетело именно в ГЭС-2. Также был поврежден мостовой переход, подкрановые балки, где находятся затворы", – отметил Сирота.

По его словам, до российского ракетного удара Днепровская ГЭС была самой мощной станцией в Каскаде на реке Днепр. Поэтому после удара энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.

Кроме машинного зала, разрушения подверглись и другие сооружения, однако сама конструкция плотины осталась целой.

"Сама плотина ДнепроГЭС на сегодняшний день не нарушена, только нарушены подкрановые балки, которые находятся на самой плотине и мостовой переход. Мы будем сейчас пытаться как можно быстрее восстановить мостовой и подкрановые балки, чтобы кран мог открывать все затворы", — сказал Игорь Сирота.

Он заверил, что ситуация на дамбе ДнепроГЭС контролируется и угрозы прорыва нет.

Напомним, что 22 марта 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по ДнепроГЭС в Запорожье. В ОП сообщили, что во время атаки в Днепровскую ГЭС попали восемь ракет.

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